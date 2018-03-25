Avrupa’ya mesajı Serik’ten verdi

Antalya
'NIN Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Avrupa Birliği Bağlamında Türk Alman İlişkileri Konferansı'na katılan Avrupa Komisyonu eski Başkan Yardımcısı Günter Verheugen, Avrupa'ya önemli mesajlar yolladı. Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ın hediye ettiği Yörük poşusu ile poz veren Verheugen, "Türkiye'nin bir gün AB
'ye üye olacağına eminim. Birbirlerine ihtiyaçları olduğundan bu kaçınılmaz" dedi. AVRUPA SINIFTA KALDI
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Avrupa'nın sessizliğine de değinen Verheugen, "Almanya
ve Avrupa'nın tepkisi Türkiye'de hayal kırıklığına neden oldu. Benim de düşüncem Türkiye'ye dayanışma mesajlarının iletilmesiydi. Öyle bir mesaj göremedik" dedi.