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Cezaevinde şüphe yaratan intihar

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Cezaevinde şüphe yaratan intihar
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir hafta önce trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan 15 gün hapis cezası verilen ve tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Metin Koçak (32), kaldığı koğuşun banyosunda kazakla boynundan asılı halde ölü bulundu. İntihar şüphesi üzerine durulan Koçak'ın cesedinin, savcılığın ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kurumu'na gönderileceği belirtildi. Metin Koçak'ın 5 aylık kızı olduğu öğrenildi.
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Cezaevinde şüphe yaratan intihar
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