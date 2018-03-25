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Dağların Sultanları Kibyra’ya yürüdü

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Dağların Sultanları Kibyra’ya yürüdü
FETHİYE ve yakın çevredeki Likya ile alternatif yürüyüş yollarında yürüyüp, birbirinden güzel cennet köşeleri keşfeden Fethiye Tabiat Kadınları, antik şehirleri, dağları, ovaları ve yaylalar da yürümeye devam ediyor. Dünyanın ilk kadın doğa yürüyüş grubu olan Fethiye Tabiat Kadınları, yaklaşık 75 üyesi ile birlikte 'un Gölhisar ilçesinde yer alan Kibyra Antik Kenti'ne yürüyüş yaptı. Grup, yörenin dünyaca ünlü çörek otu kahvesi ile yorgunluk attı. Özgürlük ve nefes alanlarını doğa yürüyüşleri ile bulduklarını belirten kadınlar, tüm kadınları doğayı keşfetmeye davet etti.
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Dağların Sultanları Kibyra’ya yürüdü
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