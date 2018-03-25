MOBESE’den kaçış yok

Antalya
'da kent güvenliğinin dijital ortamda sağlanması amacıyla 2 bin yeni dijital göz devreye girecek. 700 kamerası bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE
) ağına 2 bin yeni ilave yapılacağı bildirildi. Antalya
Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya
, kısa sürede MOBESE sayısını 3 bin 350'ye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. SİSTEM 7/24 ÇALIŞIYOR
Gazipaşa'dan Kaş'a kadar tüm ilçeleri kapsayacak sistem aynı zamanda trafik denetimi içinde kullanılacak. Kameraların önceden belirlenen önemli noktalara monte edileceğini ifade eden Uzunkaya, "Sistem 24 saat aralıksız çalışacak. Bu uygulama Antalya'nın güvenliği 7/24 dijital ortamda takip edilecek" dedi. Antalya şehir merkezinde 166 noktada, 155 hareketli, 364 sabit kamera ile etkin bir çalışma yapıldığını anlatan Celal Uzunkaya, "MOBESE kameralarının olduğu yerlerde suç işleme oranı düşüyor. Çünkü kamera olan yerlerde herkes çok daha temkinli hareket ediyor" diye konuştu. KARADA, HAVADA
MOBESE sistemi sadece karada değil havada da çalışıyor. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı her an kalkmaya hazır helikopter, terör, asayiş, kaçakçılık, trafik başta olmak üzere birçok alanda helikopterden etkili biçimde yararlanılıyor. 20 kilometreye kadar görüntü alabilen, 3 kilometreden yüz, 8 kilometreye kadar plaka tanıyabilen ve gece gündüz aktif olabilen 1 milyon dolarlık lensleriyle polisin en büyük destekçisi olan ''Kanat' isimli helikopter, havadayken video kaydı yapıp fotoğraf çekebiliyor ve görüntüleri anında yer ekiplerine ya da MOBESE aracılığı ile operasyon merkezlerine ulaştırılabiliyor.