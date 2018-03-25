Şehit annesinin öğrenme azmi

Burdur Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün açtığı bilgisayar kursuna katılan 67 yaşındaki şehit annesi Fatma Efek
, azmiyle akranlarına örnek oluyor. Oğlunun şahadet haberi üzerine hastalanan, 3 yıl Yenice Mahallesi'ndeki evinde yataktan kalkamayan Efek, 2008'de kocasının da vefatıyla büsbütün yalnız kaldı. ASKERLER KAN VERDİ
Vücudu kan üretmediği için askerlerin kan bağışında bulunduğu Efek, tedavi sürecinin tamamlanmasıyla yakınlarının da desteğiyle ayağa kalktı. Zor da olsa kendini toparlayan Efek, 'öğrenmenin yaşı yok' diyerek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün, şehit yakını ve gaziler için halk eğitim merkezinde açtığı 163 saatlik bilgisayar kursuna yazıldı. HAYATA TUTUNDU
Oğlunu kaybettikten sonra çok zor günler geçirdiğini ancak hayata öğrenme azmiyle tutunduğunu anlatan Fatma Efek, "Önceden telefon kullanmasını da bilmiyordum, öğrendim. Şimdi de bilgisayarı öğrenmek istiyorum. Haber sitelerine girmek için heves ettim kaydoldum, gün geçtikçe öğreniyorum" dedi. ÖRNEK BİR GÜÇ BİRLİĞİ
FATMA Efek, yaşları 29 ile 67 arasında değişen ve 10 Kıbrıs, 4 Güneydoğu gazisi ile 3 şehit yakınının katıldığı kursta, şehit aileleri ve gazilerin de birbirine destek olduğunu ve acılarını paylaştığını anlattı. Efek, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günlerde çevresindeki şehit yakını, gaziler ve engelli çocukların aileleriyle birlikte ördükleri 350 bere, boyunluk ve atkıyı, Hatay
'daki sınır karakolunda askerlere elleriyle giydirdiklerini dile getirdi.