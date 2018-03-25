Türk ve Yunan dostluk konseri

Antalya
Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) senfoni müziği severleri Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) 'Türkiye- Yunanistan Dostluk Haftası Konseri'nde bir araya getirdi. Konserde orkestrayı Atina Devlet Orkestrası başkemancısı ve orkestra şefi Nikos Haliassas yönetirken, Yunan besteci Nikos Skalkotttas'un Yunan dans müzikleri ile Cemal Reşit Rey'in de senfonik şiirlerinden bölümler seslendirildi. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin bas solisti Teyfik Rodos da solist sanatçı olarak izleyici karşısına çıktı.