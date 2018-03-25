Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Türk ve Yunan dostluk konseri

Türk ve Yunan dostluk konseri

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Türk ve Yunan dostluk konseri
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) senfoni müziği severleri Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) 'Türkiye- Yunanistan Dostluk Haftası Konseri'nde bir araya getirdi. Konserde orkestrayı Atina Devlet Orkestrası başkemancısı ve orkestra şefi Nikos Haliassas yönetirken, Yunan besteci Nikos Skalkotttas'un Yunan dans müzikleri ile Cemal Reşit Rey'in de senfonik şiirlerinden bölümler seslendirildi. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin bas solisti Teyfik Rodos da solist sanatçı olarak izleyici karşısına çıktı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk ve Yunan dostluk konseri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN