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Üniversiteli genç evde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Üniversiteli genç evde ölü bulundu
Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi () öğrencisi bir genç, yaşadığı apartta ölü olarak bulundu. Fatih Mahallesi'nde bir apartta yaşadığı belirtilen 21 yaşındaki Özgür Y'den haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekibinin gittiği adreste yapılan kontroller sonucu, apartın mutfak kısmında hareketsiz yatarken bulunan Özgür Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Özgür Y'nin SDÜ İktisat Fakültesi İşletme Bölümü öğrencisi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Üniversiteli genç evde ölü bulundu
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