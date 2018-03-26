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, Mahmutlar El Sanatları Merkezini yeniliyor

, Mahmutlar Mahallesi’nde hizmet veren el Sanatları merkezini yenileyerek bölgeye modern yeni bir sanat merkezi kazandırıyor.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 10:57
Alanya Belediyesi, Mahmutlar El Sanatları Merkezini yeniliyor

Mevcut tek katlı el sanatları merkezini yeniden planlayarak binanın üzerine ilave kat ve çatı projesi hazırlayan , yoğun talep üzerine yetersiz kalan merkezi yeniliyor.

Merkez tamamlandıktan sonra geleneksel el sanatları icra edilirken bir taraftan da eğitim amaçlı çeşitli kurslar düzenlenebilecek. Proje kapsamında 5 adet çok amaçlı derslik,bayanların ders araları vakit geçirebilmesi için kış bahçesi,mutfak,depo ve sosyal alanlar olarak tasarlandı.

"MODERN BİR MERKEZ"

Projesi tamamlanan Mahmutlar El Sanatları Merkezinin ihalesini en kısa zamanda yaparak inşaatına başlayacaklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Mahmutlar'a modern bir el sanatları merkezi kazandırıyoruz. Merkezde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması için düzenlenecek kursların yanı sıra eğitim amaçlı kurslar da verebileceğiz. Kurslar sayesinde ev hanımlarımızın, genç kızlarımızın üretime ve ekonomiye katılımını da sağlamış olacağız" dedi.

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Alanya Belediyesi, Mahmutlar El Sanatları Merkezini yeniliyor
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