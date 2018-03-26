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'da 8 bin liralık alacağı için çatıya çıktı

'da yapımı devam inşaatta 8 bin liralık alacağını tahsil edemediğini ileri süren kalıp ustası Harun A. (30), inşaatın çatısına çıktı. Harun A., bir anlık dalgınlığından yararlanan polis tarafından yakalanarak binadan indirildi.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 17:55
Antalya'da 8 bin liralık alacağı için çatıya çıktı

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerinde devam eden bir inşaatta meydana geldi. 4 aydır inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Harun A., iddiaya göre 8 bin liralık alacağını tahsil edemediği için inşaatın 6'ncı katına çıktı. Kalıp ustası Harun A'nın çatıda olduğunu gören inşaat çalışanları, durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve inşaat çalışanlarının ikna çabasına karşılık vermeyen kalıp ustası, zaman zaman atlamaya yeltenince polis ve diğer çalışanlar geri çekildi. Kalıp ustası Harun A.'nın bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, yakalayarak etkisiz hale getirdi. İnşaattan indirilen Harun A. ambulansla hastaneye götürüldü.

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Antalya'da 8 bin liralık alacağı için çatıya çıktı
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