Onlar için çocuk oyuncağı

Antalya
'da, Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki Tazelenme Üniversitesinde matkap, tornavida, pense gibi malzemelerle tamirat yapan 60 yaş
üstü kadınlar, evlerinin ustası oldu. Bir üst sınıfa geçebilmeleri için tamirat yapma şartı getirilen kadınlar, musluk, beyaz eşya, dolap kapakları ve prizleri tamir ediyor, evini badana yapıyor, ahşaba şekil veriyor. HIRDAVATÇI OLACAK
Hayatları boyunca evlerinde kazak ören, çocuklarının bakımını yapan, temizlik ve hamur işiyle uğraşan 60 yaş üstü kadınlar, öğrendikleri bilgiler sayesinde evlerinin tamirat ustası oldular. 67 yaşındaki Meryem Topal, "Evim ışıl ışıl oldu, komşular 'Kaça yaptırdın?' diye soruyor. Bütün arızaları artık ben gideriyorum" dedi. 68 yaşındaki Saadet Hacıoğlu ise "Tamirat işlerini hep eşim yapardı. Artık o işler bende" ifadelerini kullandı. 65 yaşındaki Ülkü Saltaş ise, "Hırdavat dükkanı açmak istiyorum çünkü matkap, keser ve çiviyle uğraşmayı seviyorum" dedi. TAMİRAT EĞİTİMİ TÜBİTAK
desteğiyle 81 ilde yürütülen GeroAtlas çalışması kapsamında, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından Türkiye'de ilk kez Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan GeroAtlas 60+Tazelenme Üniversitesi'nde (Yaşlı Üniversitesi) 60 ile 92 yaş arasındaki öğrenciler için eğitim sürüyor. Öğrenciler arasında 63 yaşındaki Zeliha Ulusan da (solda) yer alıyor.