Polis suçlulara göz açtırmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Antalya
'da 191, Isparta
'da ise 3 kişi yakalandı. Operasyonun Antalya
ayağında 283 polis 114 ekiple görev yaptı. İl genelinde aranan 361 şahsa yönelik yapılan ve iki gün süren çalışma sonunda haklarında hapis cezaları ile aranan 101 şahıs ile 'PKK terörü örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan 2 şahıs ve çeşitli suçlardan ifade almaya yönelik aranan 88 kişi olmak üzere toplam 191 şahıs yakalandı, 63 kişi tutuklandı. OKUL ÇEVRELERİNDE
Isparta genelinde ise okul çevrelerindeki 102 işyerine şok baskınlar düzenlendi. 184 polisten oluşan 48 ekibin katıldığı uygulamalarda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 3 kişi yakalandı.