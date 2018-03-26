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Trafik canavarı Fethiye’de

Fethiye’de tarlaya uçan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Sürücüsü belirlenemeyen araçtan 2 kişi de ağır yaralı olarak kurtarıldı

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Trafik canavarı Fethiye’de
'NIN Fethiye ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü tespit edilemeyen 34 NY 2498 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atıp tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan Sefa Karademir, Nagihan Bayındır ile Aybers Koray Arduç yaralandı.

2 AĞIR YARALI VAR
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Karademir'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Bayındır, Fethiye Devlet Hastanesi'nde, Arduç ise özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Trafik canavarı Fethiye’de
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