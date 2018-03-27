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Boztaş: Ucuz kredi için çalışacağız

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Boztaş: Ucuz kredi için çalışacağız
MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MATSO) 1 Nisan'da gerçekleşecek seçiminde yeniden aday olan mevcut Başkan , oda üyelerinin ucuz krediye ulaşabilmesi için çalışacaklarını söyledi. Boztaş, Manavgat'a Şube Müdürlüğü açılması girişimde bulunduklarını belirterek, "Üyelerimizin işlerini kolaylaştırmak için şube şart. Ayrıca KOSGEB'in üyelerimize yönelik desteklerinin artırılması için çaba göstereceğiz" diye konuştu. Boztaş turiste ürün satan MATSO üyelerinin ihracatçı sayılması gerektiğine de vurgu yaptı.
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Boztaş: Ucuz kredi için çalışacağız
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