Boztaş: Ucuz kredi için çalışacağız

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MATSO) 1 Nisan'da gerçekleşecek seçiminde yeniden aday olan mevcut Başkan Ahmet Boztaş
, oda üyelerinin ucuz krediye ulaşabilmesi için çalışacaklarını söyledi. Boztaş, Manavgat'a KOSGEB
Şube Müdürlüğü açılması girişimde bulunduklarını belirterek, "Üyelerimizin işlerini kolaylaştırmak için şube şart. Ayrıca KOSGEB'in üyelerimize yönelik desteklerinin artırılması için çaba göstereceğiz" diye konuştu. Boztaş turiste ürün satan MATSO üyelerinin ihracatçı sayılması gerektiğine de vurgu yaptı.