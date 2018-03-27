Çevreci Komşu Kart dünyaya anlatılacak

Başkan Uysal, 'Küresel Başarının Yeni Anahtarı: Şehirlerin Liderliği' temasıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek 'Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı'na konuşmacı olarak katılacak. 28-29 Mart tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek konferansta Başkan Uysal, ambalaj atıklarının yerinde ayrıştırılması ve ödül sistemiyle Türkiye'de ilk olan Çevreci Komşu Kart projesinin aralarında Paris'in efsanevi belediye başkanı Bertrand Delanoe ve Newyork Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Direktörü Jeff Merritt gibi isimlerini bulunduğu katılımcılara anlatacak.

Muratpaşa Belediyesi'nin, evlerde yani kaynağında ayrıştırılan ambalaj atıklarının para puana dönüştüğü Çevre Komşu Kart Projesi, sürdürülebilir atık yönetimi hedefiyle herkesin kazandığı bir çalışma olarak kurgulandı.

Yüklenen puanlarla anlaşmalı marketlerden alışveriş yapılabildiği gibi, puanların sinema biletine, üniversite öğrencilerine bursa dönüşebildiği proje kapsamında bugüne kadar 85 bin 122 kart dağıtıldığı bildirildi. 2016'da 2 mahallede pilot olarak başlayan çalışma kısa sürede Muratpaşa'nın 56 mahallesine yaygınlaştırılırken bugüne kadar 5 milyon 231 bin 217 kilogram ambalaj atığı evlerden toplandı. Yeni yılda elektronik atıklarda Çevreci Komşu kant kapsamına alınırken toplanan tüm atıklar karşılığında Komşu Kartlara 1 milyon 512 bin 134 TL karşılığı puan kartlara yüklendi.

