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En mutlu günleri

Bedensel ve ler, hayalleri olan düğünde doyasıya eğlendi. Kadının Sesi Platformu’nun organizasyonu ailelere duygulu anlar yaşattı

Giriş Tarihi: 27.3.2018
En mutlu günleri
Antalya'da bedensel ve lere, hayalleri olan düğün töreni temsili olarak yapıldı. Sosyal medyada oluşturulan 'Kadının Sesi Platformu' tarafından çoğu kadın yaklaşık 15 engellinin evlilik hayali gerçekleştirildi.

EN GÜZEL GELİN-DAMAT
Temsili düğün organizasyonuna katkı yapmayı kabul eden firmaların desteğiyle Kepez ilçesindeki özel bir okulun spor alanı düğün salonuna dönüştürüldü. Balonlarla süslenen alana ses sistemi kurulup, ses sanatçısı davet edildi. Akşam saatlerinde gelinliklerini giyen engelli kadınlar, kuaföre giderek, saç ve makyaj yaptırırken, engelli erkekler de damatlıklarını giyip, salonda hazır bekledi. Temsili düğüne engellilerin aileleri de büyük ilgi gösterdi.

HAYALLER GERÇEK OLDU
Yakın akrabaları ve annebabalarıyla düğün salonunda bir araya gelen engelliler, çalınan müzik eşliğinde hem eğlendi hem de hayallerini gerçekleştirdi. Oyun havalarında halay çeken engellilerin mutluluğu, ailelerine duygusal anlar yaşattı. Gelinlik giyen kadınları görünce kendisinin de duygulandığını anlatan platformun kurucusu İnayet Öztürk Yücetaş, "Engelli bireylerimizin hayallerini gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.
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