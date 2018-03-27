Goller sağdan

Antalya
spor, bu sezon pozisyon ve gol sayısında kısırlık yaşıyor gibi görünmesine rağmen 26'ncı hafta itibarıyla geçtiğimiz yılın gol sayısını yakalamış durumda. Geçen sezon 26 hafta sonunda 31 gol atan Antalyaspor
ligde 5'inci sıradaydı. Kırmızı beyazlılar bu sezon da 26 hafta sonunda bu kez kümede kalma mücadelesi verirken yine 31 gol atma başarısı gösterdi. Akrep, geçen sezon 26 haftada 31 gol yerken bu sezon kalesini koruyamadı ve tam 47 gole engel olamadı. DENİZ ETO'O'YU GEÇTİ Gol
sayısında geçtiğimiz yılı yakalayan Antalyaspor'un en golcü ismi ise Deniz Kadah oldu. Deneyimli futbolcuyu 6 gol atıp takımdan ayrılan Samuel Eto'o izliyor. 4'er gol atan Emre Güral ve Maicon'dan sonra devre arasında transfer edilen Doukara 3 golle geliyor. Takımda Nasri'nin 2, Charles, Djourou, El Kabir, Harun ve Aydın Karabulut
'un 1'er golü var. Asistte ise Maicon 5 gol pası ile zirvede. Sakıb ve Deniz'in ise 4'er asisti var. İKİNCİ YARI FARKI
Antalyaspor'un bu sezon attığı gollerde özellikle sağ ayağını kullandığı ortaya çıktı. Kırmızı beyazlı futbolcular 31 golün 21'ini sağ ayakla atarken 6'sı sol ayakla, 4'ü kafa ile geldi. Sol ayakla atılan 6 golün 4'ü Emre Güral'dan. Kafa ile atılan gollerin 2'si Eto'o, diğerleri ise Doukara ve Harun tarafından kaydedildi. Akrep, attığı 31 golün 18'ini maçların ikinci yarısında atarken 13'ü karşılaşmaların ilk yarılarında geldi.