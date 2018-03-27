Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Goller sağdan

Goller sağdan

, 26 haftası geride kalan ’de geçtiğimiz yıl olduğu gibi 31 gol attı. Gollerin 21’i sağ ayakla, 4’ü kafayla kaydedildi. Akrep 2. yarıda daha çok gol attı

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Goller sağdan
Antalyaspor, bu sezon pozisyon ve gol sayısında kısırlık yaşıyor gibi görünmesine rağmen 26'ncı hafta itibarıyla geçtiğimiz yılın gol sayısını yakalamış durumda. Geçen sezon 26 hafta sonunda 31 gol atan ligde 5'inci sıradaydı. Kırmızı beyazlılar bu sezon da 26 hafta sonunda bu kez kümede kalma mücadelesi verirken yine 31 gol atma başarısı gösterdi. Akrep, geçen sezon 26 haftada 31 gol yerken bu sezon kalesini koruyamadı ve tam 47 gole engel olamadı.

DENİZ ETO'O'YU GEÇTİ
Gol sayısında geçtiğimiz yılı yakalayan Antalyaspor'un en golcü ismi ise Deniz Kadah oldu. Deneyimli futbolcuyu 6 gol atıp takımdan ayrılan Samuel Eto'o izliyor. 4'er gol atan Emre Güral ve Maicon'dan sonra devre arasında transfer edilen Doukara 3 golle geliyor. Takımda Nasri'nin 2, Charles, Djourou, El Kabir, Harun ve 'un 1'er golü var. Asistte ise Maicon 5 gol pası ile zirvede. Sakıb ve Deniz'in ise 4'er asisti var.

İKİNCİ YARI FARKI
Antalyaspor'un bu sezon attığı gollerde özellikle sağ ayağını kullandığı ortaya çıktı. Kırmızı beyazlı futbolcular 31 golün 21'ini sağ ayakla atarken 6'sı sol ayakla, 4'ü kafa ile geldi. Sol ayakla atılan 6 golün 4'ü Emre Güral'dan. Kafa ile atılan gollerin 2'si Eto'o, diğerleri ise Doukara ve Harun tarafından kaydedildi. Akrep, attığı 31 golün 18'ini maçların ikinci yarısında atarken 13'ü karşılaşmaların ilk yarılarında geldi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Goller sağdan
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN