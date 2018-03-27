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’da ları tutuklandı

’da 2 evden eşyası ve nakit para çaldıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 17:17

Edinilen bilgiye göre, 17 Mart 2018 tarihinde 'ndeki 2 evden eşyası ve nakit para lığı olayının meydana gelmesi üzerine Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra olayı Ali K. (22) ve Ramazan Ç.'nin (23) gerçekleştirdiğini tespit eden emniyet güçleri yakalama çalışması başlattı.

Şüpheliler olaydan kısa süre sonra kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Isparta’da ziynet hırsızları tutuklandı
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