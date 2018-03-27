Kürtajdaki tehlike anlatıldı

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OFM Antalya
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Özalp, aile planlaması ve gebelikten korunma yöntemlerini anlattı. Aile planlamasının, kısırlaştırma anlamına gelmediğini söyleyen Özalp, her yıl 20-35 yaşları arasında değişen her 100 kadından ikisinin kürtaj için başvurduğuna dikkat çekti. YAN ETKİYE DİKKAT Doğum kontrol
denince ilk akla gelen hormonal yöntemin, doğum kontrol ilaçları olduğunu söyleyen Özalp, gebeliği önlemede kullanılan doğal yöntemlerin en başarısız yöntemler olduğunu söyledi.