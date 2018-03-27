Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kürtajdaki tehlike anlatıldı

Kürtajdaki tehlike anlatıldı

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Kürtajdaki tehlike anlatıldı
ÖZEL OFM Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Özalp, aile planlaması ve gebelikten korunma yöntemlerini anlattı. Aile planlamasının, kısırlaştırma anlamına gelmediğini söyleyen Özalp, her yıl 20-35 yaşları arasında değişen her 100 kadından ikisinin kürtaj için başvurduğuna dikkat çekti.

YAN ETKİYE DİKKAT
denince ilk akla gelen hormonal yöntemin, doğum kontrol ilaçları olduğunu söyleyen Özalp, gebeliği önlemede kullanılan doğal yöntemlerin en başarısız yöntemler olduğunu söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kürtajdaki tehlike anlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN