Nevruz bereketi

BUGÜN NELER OLDU

Her yıl 21 Mart'ta başlayan, yaklaşık 12 gün kutlamaları süren nevruz Antalya 'nın da turizm sezonu açılışı anlamına geliyor. Kentteki otellerde, Nevruz dönemi için 20 Mart-5 Nisan günlerini kapsayan birçok özel etkinlikle misafirler ağırlanıyor. Belek'te otel, tema park ve AVM alanlarıyla yapılan The Land Of Legends Theme Park'ta, Nevruz dönemi için başta İranlı turistler olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'den misafirler için özel programlar hazırlandı.İran'dan ünlü isimlerin konserlerinin yanı sıra çocuklar, gençler ve yetişkinler için farklı birçok etkinlik ve eğlence programının hazırlandığı dönemde, yerli-yabancı turistler, nevruzla birlikte baharın gelişini kutluyor. The Land Of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan, "Erken rezervasyonlarda hem Avrupa hem de Rusya çok iyi gidiyor. Yerli pazar da güzel. Arap yarımadasında Land Of Legends olarak zaten çok popüleriz" diye konuştu.