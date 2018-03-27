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Otomobil lığı: 5 gözaltı

'da, icradan satılan leri ucuza alma vaadiyle 12 kişiyi dolandırdığı ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 12:28
Otomobil dolandırıcılığı: 5 gözaltı

Antalya'da 12 kişi, icra müdürlüklerinden satışa çıkan leri ucuza satın alma vaadiyle dolandırıldıklarını söyleyerek, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve lık Büro Amirliğine başvurdu. İhbarla harekete geçek ekipler, 1 aylık teknik ve fiziki takip sonrası C.K. (36) T.Ö. (22), A.B.Y. (24), O.Ö. (40) ve Ş.B.Y'yi (31) gözaltına aldı.

Şüphelilerin bu şekilde 12 kişiyi 1 milyon 746 bin lira dolandırdığı ileri sürüldü. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Otomobil dolandırıcılığı: 5 gözaltı
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