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Şehitler anısına fidan

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Şehitler anısına fidan
Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, 'Orman ve Su Haftası' dolayısıyla Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına fidan dikti. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, 'Her şehit için 1 fidan' sloganıyla Serik Meslek Yüksekokulu'nun bahçesine, Afrin'de şehit olan 46 şehit için 46 fidan dikti.

ONLAR GÖNÜLLERDE
Öğrenciler, "Toprağa düşen şehitlerimizin, bizim umutlarımızı yeşertmek için, şehit olduklarının bilincindeyiz. Kahraman askerlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz şehitlerimizin aziz hatırasını bu vatanın ağacında, toprağında, yaprağında ve en önemlisi de gönüllerimizde yaşatacağız" dedi.
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Şehitler anısına fidan
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