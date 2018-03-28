Adana'da bisiklet sürme etkinliği

Sağlıklı nesiller yetişmesinde önemli bir faktör olan sporu sevdirmek ve yaygınlaşmasını sağlayarak, teşvik etmek amacıyla her hafta pazar günü uluslararası bir spor mağazasında düzenlenen spor etkinlikleri bisiklet sürme yarışı ile devam etti.

Belirlenen zaman diliminde iki kezden fazla ayağını yere değirmeden bisikletle bitiş noktasına en kısa sürede ulaşanların hediye çeki kazandığı yarışma oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçti. Yarışmacılar kadar onları izleyenlerin de eğlendiği etkinliğe, her yaş grubundan ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Spor mağazasının her hafta pazar günü saat 16.00'da düzenlediği yarışmalar; basketbol şut atma, koşu yarışması, dart atma yarışması, masa tenisi turnuvası, topuk ile şut atma yarışması, antrenman merdiveni ile parkur, masa tenisi raketi ile top sektirme, şınav çekme, çadır açma-kapama, futbol top sektirme, ağırlık takıp uzağa atma, koşu, basketbol şut atma gibi eğlenceli etkinliklerle devam edecek.