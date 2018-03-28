Alkollü sürücü serbest

Antalya
'DA geçtiğimiz yıl 28 Kasım tarihinde meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki Özgü İzem
Ahırlı'ya çarparak ölümüne, babaannesi Gülşen Ekinak'ın da yaralanmasına neden olan alkollü sürücü İlhami Y. (38) ilk duruşmada serbest kaldı. İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA
İlk kez hakim karşısına çıkan sürücü İlhami Y, kazadan önce arkadaşları ile birlikte bira içtiklerini itiraf etti. Sürücü, "Hava hafif yağmurlu idi. Aniden önüme çıktılar" dedi. Mahkeme başkanı, "Kazadan sonra niçin babaanne yerde yatarken küçük kızı araca bindirip uzak bir hastaneye götürdün?" sorusuna ise sürücü İlhami Y, "Panik yaşadım. Diğer yaralının durumu iyi olduğu için araç içindeki Bekir Göbekli onun başında kaldı" diye cevapladı. Kaza anında araçta bulunan İsmail Göktaş ise kazadan önce bira ve şarap içtiklerini söyledi. Şaraptan Sürücü İlhami Y'nin de içtiğini belirtmesi üzerine duruşmayı izleyen Özgü İzem'in anne ve babası Semra ve Ferhat Ahırlı çifti gözyaşlarına boğuldu. Baba Ferhat Ahırlı, canlarından can gittiğini söyleyerek alkollü sürücüden şikayetçi olduklarını söyledi. Anne Semra Ahırlı ise "Tarifi imkansız acılar içindeyim" diye konuştu. OY ÇOKLUĞU İLE
Mahkeme oy çokluğu ile sürücü İlhami Y'nin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Mahkeme Başkanı Tuncay Özmen ise kaza yerinde keşif yapılmadığını, MOBESE kayıtlarının dosyaya konmayarak Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmemiş olduğunu belirterek karara şerh koyup itiraz etti.