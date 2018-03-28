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’da operasyonu: 1 tutuklama

’nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonunda 2 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:25
Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, madde ticareti yapan şahıslara yönelik Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda T.P. ve R.K. gözaltına alınırken, aramalarda 2 kilogram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.P, "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, 18 yaşından küçük diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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