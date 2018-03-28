Ayakta alkışlandılar

ÇANAKKALE
Zaferi'nin 103. Yılı Anma Etkinlikleri kapsamında Antalya
Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından 'Çanakkale Geçilmez' isimli oyun sergilendi. Oyunda, savaş cephesini andıran dekor ve kıyafetler eşliğinde sahne alan özel öğrenciler, Çanakkale Zaferi
'nin nasıl kazanıldığını canlandırdı. Dans, müzik ve şiirsel anlatımlarla desteklenen oyunda rol alan öğrenciler, yetenekleriyle göz doldurdu. Drama öğretmeni Abdullah Yıldırım eşliğinde çalışarak oyuna hazırlanan özel öğrenciler kendilerini izleyen ailelerinden büyük alkış aldı.