Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Ayakta alkışlandılar

Ayakta alkışlandılar

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Ayakta alkışlandılar
Zaferi'nin 103. Yılı Anma Etkinlikleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından 'Çanakkale Geçilmez' isimli oyun sergilendi. Oyunda, savaş cephesini andıran dekor ve kıyafetler eşliğinde sahne alan özel öğrenciler, 'nin nasıl kazanıldığını canlandırdı. Dans, müzik ve şiirsel anlatımlarla desteklenen oyunda rol alan öğrenciler, yetenekleriyle göz doldurdu. Drama öğretmeni Abdullah Yıldırım eşliğinde çalışarak oyuna hazırlanan özel öğrenciler kendilerini izleyen ailelerinden büyük alkış aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayakta alkışlandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN