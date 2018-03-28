Dostluk buluşması

SUİKASTE kurban giden Rus Büyükelçi Andrey Karlov
'un eşi Marina Karlova
ile Rus delegasyonu Bahçeşehir Koleji
Konyaaltı kampüsünü ziyaret etti. Ziyarete Klintsi şehrinin Belediye Başkanı Oleg Şkuratov eşliğindeki 50 Rus öğrenci, BUEK Antalya
Bölge Koordinatörü Şakir Uluçay ve okul müdürleri tarafından karşılandı. KONUKLARA MADALYA VERDİLER
Okulun Rusça kulübündeki öğrencilerle bir araya gelen Rus öğrenciler birlikte çeşitli etkinlikler yaptı. Bahçeşehir Koleji öğrencileri Türk-Rus dostluk etkinlikleri anısına hazırladıkları madalyaları misafir Rus öğrencilere hediye etti.