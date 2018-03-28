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Dostluk buluşması

’un eşi ile Rus delegasyonu Antalya ’ne dostluk ziyareti gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Dostluk buluşması
SUİKASTE kurban giden Rus Büyükelçi 'un eşi ile Rus delegasyonu Konyaaltı kampüsünü ziyaret etti. Ziyarete Klintsi şehrinin Belediye Başkanı Oleg Şkuratov eşliğindeki 50 Rus öğrenci, BUEK Antalya Bölge Koordinatörü Şakir Uluçay ve okul müdürleri tarafından karşılandı.

KONUKLARA MADALYA VERDİLER
Okulun Rusça kulübündeki öğrencilerle bir araya gelen Rus öğrenciler birlikte çeşitli etkinlikler yaptı. Bahçeşehir Koleji öğrencileri Türk-Rus dostluk etkinlikleri anısına hazırladıkları madalyaları misafir Rus öğrencilere hediye etti.
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Dostluk buluşması
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