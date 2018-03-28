Genç çiftçilere 30 bin TL hibe

Antalya
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, genç çiftçilere 30 bin liralık proje desteğinin başladığını bildirdi. Başvuruların kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek kişiler tarafından yapılabileceğini kaydeden Özen, projelerin vali yardımcısının başkanlığında oluşturulan genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirileceğini belirtti. Antalya
'da 2016 ve 2017 yıllarında 313'ü kadın çiftçi olmak üzere toplamda 447 genç çiftçinin hibe desteğinden yararlandığını belirten Özen, 352 hayvancılık projesi ve 195'i diğer konularda olmak üzere toplamda 13 milyon 410 bin Türk Lirası'nın genç çiftçi hibe ödemesi yapıldığını kaydetti.