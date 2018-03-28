Havalimanı TAV’lanacak

TAV
Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener
, Antalya
Havalimanı'nın yüzde 50 hissedarı olan IC Grup'tan hisselerini satın alma anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Şener, sadece onay beklediklerini belirtti. YÜZDE 50-50 OLACAK
Nisanın ilk haftasında onayın çıkacağını tahmin ettikleri ifade eden Şener, "Antalya Havalimanı
'nın yüzde 50 hissedarı olan IC Grup'tan hisselerini satın alma anlaşması imzaladık. Bu anlaşma hem Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) hem de Rekabet Kurumu'nun onayına tabi. Onayları bekliyoruz. Çıkmasında sakınca görmüyoruz. Onaylar çıktıktan sonra Aeroports de Paris ile yüzde 50-50 yolumuza devam edeceğiz. Nisanın ilk haftası gibi bu iş hallolur" dedi. KAYBIN YÜZDE 25'İ
Yurt içi ve yurt dışında organik ya da inorganik büyüme planlarına ilişkin Şener, "Atatürk Havalimanı
'nın kapanmasıyla birlikte TAV'ın EBITDA'sında yüzde 50 oranında bir düşüş olacak. Şimdiden bu yüzde 50 düşüşü kapatmak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Antalya
Havalimanı bunun için güzel bir örnek. Stratejimizin önemli bir parçası olarak Antalya Havalimanı'nı satın almayı gösterdik. Çünkü orası İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan sonraki 2. büyük havalimanıdır. Böylece en azından İstanbul'daki kaybın yüzde 25'ini karşılayacak havalimanını aldık" diye konuştu.