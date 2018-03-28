İlk bağış Başkan Böcek’ten geldi

Antalya
'NIN Konyaaltı Belediyesi ile Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi işbirliğinde başlatılan kan bağışının 14'üncüsünde ilk bağışı, Belediye Başkanı Muhittin Böcek
yaptı. Belediye olarak 14'üncü kez Kızılay'a kan verdiklerini aktaran Başkan Böcek, "27 Mart tarihi bizim için çok önemli. Bu tarih, Konyaaltı ilçesinin köyden kente geçişinin bir simgesi. Geleneksel hale getirdiğimiz kan bağışını her yıl bu tarihte yaparak sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunuyoruz" dedi. STOKLARDA SIKINTI YOK
Türk Kızılayı Batı Akdeniz Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Tufan Ertop ise, Konyaaltı Belediyesi'nde yapılan kan bağışlarının hem anlamlı, hem de farkındalık oluşturması açısından çok önemli olduğuna değindi. Ertop, "Günde ortalama 300-800 kişiden kan alıyoruz. Stoklarımızda herhangi bir sıkıntı yok" dedi.