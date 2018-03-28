MEÜ'de 'Somut Olmayan Kültürel Mirasımız Karagöz' söyleşisi

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliği, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Murat Gizir, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hürriyet Gökdayı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Çıblak Coşkun ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Karagöz Sanatçısı Seyfullah Günana, gölge oyununun birçok gelenekte farklı anlamlar yüklenerek sergilendiğini belirterek, "Örneğin Şamanlar, ölen büyüklerinin ruhlarının perde arkasında canlandığına inanıyorlar. Budistler, etik değerlerini gölge oyunlarıyla yansıtıyorlar. Anadolu'da şekillenen gölge oyunu da İslami motiflerle süsleniyor" dedi.

Karagöz'ün, gölge oyunlarının çok daha ötesinde olduğunu kaydeden Karagöz Derneği Mersin Temsilcisi Tevfik Dinç, Karagöz oyunlarının tasvirleri ve Karagöz oyunları metinleri üzerinde durdu.

Karagöz ve Kukla Sanatçısı Alpay Ekler ise, "Karagöz oyunlarında, yapılmaması gereken hareketi modelleyerek sahneye koyarsın. Seyirciye olumsuzu göstererek olması gereken olumlu mesajı verirsin" ifadelerine yer vererek oyunlarda verilmek istenilen mesajların önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından Alpay Ekler, Tevfik Dinç, Enis Ergün ve Seyfullah Günana tarafından 'Karagöz Oyunu' sergilendi. Oyun sonrasında katılımcılar, 'Yaşayan İnsan Hazinesi Tacettin Diker Karagöz Sergisi' isimli sergiyi beğeniyle gezdi.

Etkinlik sonunda Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Murat Gizir tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.

