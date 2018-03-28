Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Müşterileri için fidan diktiler

Müşterileri için fidan diktiler

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Müşterileri için fidan diktiler
CK , Mayıs 2017'de başlattığı 'Enerjim Organik' tarifesine geçen aboneleri için fidan dikiyor. Enerjim Organik tarifesini seçen her müşterisi için bir fidan diken ve 'yeşil gelecek sertifikası' veren CK Akdeniz Elektrik, ilk adımı Orman Haftası'nda attı ve Elmalı'da ilk etapta bin fidan dikti. CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, "Fidan sayısını 5 binlere, 10 binlere çıkartarak hem müşterilerimize hem de doğa ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Müşterileri için fidan diktiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN