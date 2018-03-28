Müşterileri için fidan diktiler

CK Akdeniz Elektrik
, Mayıs 2017'de başlattığı 'Enerjim Organik' tarifesine geçen aboneleri için fidan dikiyor. Enerjim Organik tarifesini seçen her müşterisi için bir fidan diken ve 'yeşil gelecek sertifikası' veren CK Akdeniz Elektrik, ilk adımı Orman Haftası'nda attı ve Elmalı'da ilk etapta bin fidan dikti. CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, "Fidan sayısını 5 binlere, 10 binlere çıkartarak hem müşterilerimize hem de doğa ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.