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Paşa ilki gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Paşa ilki gerçekleştirdi
Kadrosunda barındırdığı genç futbolcularla çok koşan takım hüviyetini elinde bulunduran , sahasında ağırladığı Finike karşısında aldığı 4-0'lık skorla playoff maçlarında ilk galibiyetine de imza almış oldu. Karşılaşmanın büyük bölümünde oyun üstünlüğünü elinde tutan Muratpaşa, 5. dakikada Halim Terry, 29. dakikada ise Eren Çelik'in ayağından bulduğu gollerle soyunma odasına 2-0 önde giden taraf oldu. 67. dakikada Ömer Tepeli ile 3 farkı yakalayan Muratpaşa'da son sözü söyleyen futbolcu ise 70. dakikada Kadir Arlı oldu: 4-0.
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Paşa ilki gerçekleştirdi
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