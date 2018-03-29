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'da metrekareye 149 kilogram yağış düştü

’da dün akşam saatlerinden bu yana kent merkezinde metrekareye 149 kilogram yağış düştü.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 10:25
Antalya'da metrekareye 149 kilogram yağış düştü

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağış, gece saatlerinde şiddetini arttırarak sürdürdü. Bazı caddelerde biriken yağmur suları sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Şiddetli yağış nedeniyle kentte çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son 24 saat içinde kent merkezine 149 kilogram yağışın düştüğü belirtildi. Yağışların bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, merkeze 149, Döşemealtı'na 88, Aksu'ya 75, Kemer'e 71, Gündoğmuş'a 62, Serik'e 61, Alanya'ya 58, Finike'ye 53, İbradı'ya 51, Gazipaşa'ya 50, Manavgat'a 45, Akseki'ye 44, Kumluca'ya 38, Korkuteli'ne 31, Kaş'a 31, Demre'ye 28 ve Elmalı'ya 26 kilogram yağışın düştüğü kaydedildi.

Ayrıca, yağışların bugün akşam saatlerine kadar Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinde etkisini sürmesi bekleniyor.

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Antalya'da metrekareye 149 kilogram yağış düştü
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