Apartta yangın paniği yaşandı

Antalya
'DA çoğunlukla üniversite öğrencilerinin kaldığı apartın teras katındaki dairede çıkan yangın korkuttu. Saat 11.00 sırasında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3821 Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartın terastaki dairesinde çıktı. 42 yaşındaki N.B'nin kaldığı daireden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri durumu itfaiye bildirdi. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Çoğunluğu öğrencilerin kaldığı apartta bina sakinleri dışarı çıktı. ISITICIDAN ÇIKTI
Pencerelerden dışarı çıkan alevleri çevredekiler meraklı bakışlarla izledi. Olay yerine gelen itfaiye yangına hem bina içinden hem de merdiven aracılığıyla terastan müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlatılırken yangının elektrikli ısınma aracından çıktığı üzerinde duruluyor.