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yeni projeler bekliyor

’nın dönem toplantısı yapıldı. Bütçenin 85 milyon lira olmasına rağmen proje başvurularının 54 milyon lirada kaldığı açıklandı

Giriş Tarihi: 29.3.2018
BAKA yeni projeler bekliyor
BATI Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın () 108'inci dönem toplantısı Dönem Başkanı Burdur Valisi Şerif Yılmaz başkanlığında 'da gerçekleştirildi. Önemli konuların görüşülerek karara bağladığı toplantıda 60 projenin değerlendirilmeye alındığını belirten Dönem Başkanı Vali Yılmaz, ajansın bu yılki bütçesinin 85 milyon TL olmasına karşılık, proje başvurularının 54 milyon lira olduğunu kaydetti. Yılmaz, bireysel başvurulardan daha çok güdümlü projelere önem verdiklerini söyledi.

TARIM VE TURİZM PROJELERİ
Antalya'da güneş enerjisi sistemi kurulduğunu belirten Vali Yılmaz, "Bölgemiz hem turizm kenti hem de sal üretimde önemli bir yere sahip. Bu açıdan değerlendirdiğimizde turizm ve tarımsal alanda önemli bir katkı sağlanmış oldu. Bir diğer projemiz Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Süt Teknolojileri Projesi oldu. Isparta, gül ve tıbbi aromatik bitkiler konusunda söz sahibi bir kent. Önümüzdeki günlerde araştırma laboratuvarı kurulması için gerekli imzaları atarız" dedi
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BAKA yeni projeler bekliyor
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