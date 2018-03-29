Başkan Böcek’e TSYD’den ziyaret

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya
Şubesi yönetimi, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek
'i ziyaret etti. TSYD Başkanı Şifa Çiçek ve yönetimine seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, başarılar dileyen Başkan Böcek, Antalya
'daki spor organizasyonlarında TSYD'nin önemli katkılar sağladığını belirterek, TSYD ile ortaklaşa çalışma yapmaya devam edeceklerini söyledi. TSYD Başkanı Şifa Çiçek de TSYD'nin Antalya'da yapılanmasında Başkan Muhittin Böcek'in önemli katkılar sağladığını belirterek, her zaman sporun ve spor medyasının yanında olmasından dolayı teşekkür etti.