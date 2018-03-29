Dede ve torunlar boccede yarıştı

AİLE ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yaşlılar haftası etkinlikleri kapsamında farklı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında yaşlılar ile çocuklar bocce yarışmasında bir araya geldi. Isparta
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük, "Buradaki hedefimiz gençlerle yaşlıları, dedeyle torunları bir araya getirmek. Çocuk evlerimizde kalan çocuklarımız ve huzur evleri, yaşlı yaşam evlerinde kalan yaşlılarımız bir araya gelerek burada kaynaşma, yaşlılarımızın yaşama sevincini artırma, çocuklarımıza da saygı ve sevgi öğretme eğitimindeyiz" dedi. .