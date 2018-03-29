Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Dede ve torunlar boccede yarıştı

Dede ve torunlar boccede yarıştı

FERHAT KAYA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018
Dede ve torunlar boccede yarıştı
AİLE ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yaşlılar haftası etkinlikleri kapsamında farklı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında yaşlılar ile çocuklar bocce yarışmasında bir araya geldi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük, "Buradaki hedefimiz gençlerle yaşlıları, dedeyle torunları bir araya getirmek. Çocuk evlerimizde kalan çocuklarımız ve huzur evleri, yaşlı yaşam evlerinde kalan yaşlılarımız bir araya gelerek burada kaynaşma, yaşlılarımızın yaşama sevincini artırma, çocuklarımıza da saygı ve sevgi öğretme eğitimindeyiz" dedi. .
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dede ve torunlar boccede yarıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN