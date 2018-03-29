Manavgat’ta asfalt çalışmaları devam ediyor

Manavgat Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri Eskihisar, Aşağıpazarcı, Çeltikçi ve Ilıca Mahallelerinde sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sıcak asfalt çalışması yapılan mahallelerde incelemelerde bulundu. Sözen, çocuklar ve kadınlarla da yakından ilgilendi. Vatandaşlardan gelen yoğun asfalt taleplerini not eden Sözen, "Çalışmalarımız plan dahilinde devam etmektedir. Belediyemizin imkan ve kaynakları ile tüm mahallelerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak ulaşamadığımız mahallelerimizin sakinleri bize gönül koymasın. Ekiplerimizi aynı anda sevk etmek gibi olanağımız bulunmuyor. Ama gönlümüz istiyor ki, her bölgemize ulaşalım. Halkımızdan sabır göstermelerini ve belediye ekiplerimize yardımcı olmalarını istiyoruz. Amacımız tüm Manavgat halkımızın mutlu olmasını sağlamak" dedi.

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