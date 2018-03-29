Patronların veda gecesi

Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) 2013-2018 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu
, Disiplin Kurulu ve TOBB Antalya
Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları ile Meclis Üyeleri, mart ayı meclis toplantısından sonra akşam yemeğinde bir araya geldi. PATRONLAR BİR ARADA
Gecede, ATSO'da bir dönem boyunca görev yapan Yönetim Kurulu, Meclis Başkanlık Divanı, Disiplin Kurulu, TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları ve Meclis Üyelerine hizmetleri dolayısıyla birer teşekkür plaketi verildi. ATSO Başkanı Davut Çetin, tarihin en zor dönemlerinden birini başarıyla geride bıraktıklarını belirterek, ATSO Meclis üyelerine teşekkür etti. Kendisinden önce görev yapmış başkanlara teşekkür eden Davut Çetin, "Hepinizden hakkınızı helal etmenizi rica ediyorum. Bir hatamız olduysa, sürç-ü lisan ettiysek affola" diye konuştu. ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer de, "Teslim aldığımız çıtayı bir sonraki meclise daha yukarıda devrediyoruz" ifadesini kullandı. Vali Münir Karaloğlu ise "ATSO ile, iyi bir oda, iyi bir yönetim, iyi bir meclis, vizyoner bir oda başkanının bir şehir için ne demek olduğu yakinen gördüm" ifadelerini kullandı. Plaket törenin ardından hatıra fotoğrafı çektirilerek gece sona erdi.