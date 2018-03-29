Şampiyonluğu garantilediler

İŞİTME Engelliler Sağırlar Voleybol Süper Ligi'nde mücadele eden Manavgat Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İzmir Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşan Manavgat temsilcisi, zorlu mücadelede rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı ve ligin bitimine 3 hafta kalmasına rağmen şampiyonluğa ulaştı. AVRUPA HEDEFİ
Geçen sezon da şampiyon olduklarını belirten Başkan Hasan Hüseyin Aydın, "Geçen yıl şampiyon olmamıza rağmen Şampiyonlar Ligi'ne katılamadık. Bu yıl hedefimiz sadece Türkiye şampiyonluğu değil, Manavgat'ımızı, Antalya
'mızı ve Türkiye'mizi Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmek" dedi.