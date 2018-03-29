Serik play-off’u beklİyor

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL
) 7. Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Serik Belediyespor, Burdur
Gölhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelede maç öncesi Gölhisarspor'lu oyuncular, Serikli oyuncuları şampiyonluğundan dolayı tebrik etti ve play-off'ta başarılar diledi. BAL'da statü gereği 3. Lig'e yükselmek için play-off'ta 8. Grubun şampiyonu ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlıların muhtemel rakiplerinden Ödemişspor, ligin bitimine iki hafta kala en yakın rakibi Torbalıspor ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti. Ege temsilcisi böylelikle şampiyonluk yolunda 1 puan aldığı takdirde Serik Belediyespor'un playoff'da rakibi olacak.