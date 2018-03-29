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Silah satışına iki tutuklama kararı

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Silah satışına iki tutuklama kararı
'NIN Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda yasa dışı silah satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Gelen ihbar üzerine şüphelileri takibe alan polis, alıcı gibi davranarak Serdar G. ile irtibata geçti. Bir kafede gerçekleşen buluşmada Serdar G, gözaltına alındı. Bu sırada Foça Mahallesi'nde bulunan bir eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Burada da Serkan Süleyman T. yakalandı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan zanlıların evinde 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
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Silah satışına iki tutuklama kararı
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