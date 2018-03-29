Tarihe saygısızlık

Antalya
'da asırlarca ayakta kalmayı başaran tarihi eserler
alışılagelmemiş bir rezalete sahne oluyor. Eserler gençlerin karalama tahtasına dönerken Kaleiçi'ndeki tarihi mekanlar ise esnafın alkol deposu haline dönüştü. BİRA KASALI BARİKAT KURULDU
Turizm sezonuna umutla hazırlık yapan Antalya
lılar, tarihi eserlerin içinde bulunduğu durumdan endişe etmeye başladı. Turistlerin uğrak yeri olan Kaleiçi'ndeki tarihi Karatay Medresesi'nin girişi alkol deposuna dönüştürüldü. Umursamaz işletme sahipleri tarafından bira kasaları ile tarihi mekana adeta barikat kuruldu. Bira kasalarının kapısına konulduğu tarihi medresenin girişi gasp edilirken, yarattığı görüntü kirliliği tepki çekti. Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi konumundaki Antalya'da bir diğer rezalet ise tarihi mekanlara sprey boyalarla yazılan yazılar oldu. Kentin simgesi konumundaki Saat Kulesi
, Hadrianus Kapısı (Üç kapılar) ve tarihi Kaleiçi'nin dış kale surları, boyalarla yazılıp çizilerek çirkinlik abidesine dönüştürüldü. ACİL ÖNLEM ALINMALI
Gençlerin bir anlık umursamazlığı boyaların kimyasal içerikli olması nedeniyle tarihi eserlerde silinmesi hayli güç izler bıraktığı belirtildi. 2'nci Abdülhamit Dönemi'nde yaptırılan Saat Kulesi, sprey boyaların hedefi oldu. Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü yetkilileri, tarihi eserlerdeki yazıları defalarca sildiklerini ancak acilen önlem alınması gerektiğini söyledi. Yetkililer, "Biz silmekten bıktık, onlar yazmaktan bıkmadılar" dedi. KÜLFET YARATIYOR
Binlerce yıllık tarihi eserlere boyalarla yazılan yazı ve çizilen resimlerin silinmesi için özel ekipler görev yapıyor. Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekipleri, 'Mikro Kumlama' yöntemiyle mekanik temizlik yapıyor. İşlem sırasında tarihi eserin zarar görmemesi ve kalıcı iz kalmaması için büyük özen gösteren ekipler, özel kum ve materyallerin büyük külfet yarattığına dikkat çekti.