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Tiyatrolar Günü kutlandı

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde ‘Kafatası’ adlı oyununu ücretsiz sahneledi

Giriş Tarihi: 29.3.2018
Tiyatrolar Günü kutlandı
Antalya Şehir Tiyatrosu, Dünya Tiyatrolar Günü'nde Nazım Hikmet'in 1939 yılında yazdığı 'Kafatası' adlı oyununu Antalyalılarla buluşturdu. AŞT oyuncuları Safinaz Özgür ve İlker Alemdar, oyun öncesinde Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nden Ram Gopal Bajaj tarafından kaleme alınan Dünya Tiyatrolar Günü ile ilgili ortak bildiriyi okudu. Oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Uzun yıllar sonra ilk kez Antalya Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen Kafatası oyunu, özellikle ilginç dekoru ve oyuncuların kostümleri ile göz doldurdu.

BİRLEŞTİRİCİ BİR GÜÇ
AŞT Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür de 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutlayan bir konuşma yaptı. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nün tiyatronun insanları bir araya getiren birleştirici gücünü kullanabilmek açısından önemli olduğunu söyleyen Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, "Bizim en büyük ödülümüz, alkışlarınız. Sizler olduğunuz zaman bizler varız" dedi.
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Tiyatrolar Günü kutlandı
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