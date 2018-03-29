Uşak Üniversitesi’nde “Gazetecilik Günleri” başlıyor

Danışmanlığını Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi Dr. Didem Deniz'in üstlendiği ve başkanlığını Gazetecilik Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Fırat Akay'ın yaptığı, Haber Topluluğu 29-30 Mart tarihlerinde "Gazetecilik Günleri" etkinliği düzenleyecek.

Etkinlik açılışı 29 Mart Perşembe günü, Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Alahattin Kanlıoğlu'nun 'Fotoğrafçılık' üzerine söyleşisi ile başlayacak. Ardından söz alacak olan Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Şadiye Deniz ise 'Dijitalleşme ile Değişen Gazetecilik' üzerine konuşacak. Etkinliğin ikinci gününde ise, özel bir televizyonun TV haber müdürü İhsan Yılmaz ve yine özel bir televizyonun TV haber spikeri Didem Arslan Yılmaz'ın yapacağı 'Televizyon Haberciliği' üzerine söyleşisi ile sona erecek.