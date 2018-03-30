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Aileler öğrencilere mesleklerini anlatıyor

Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde düzenlenen 'Aile Katılımı' etkinliğinde veliler, minik öğrencilere mesleklerini anlattı.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 16:47
Aileler öğrencilere mesleklerini anlatıyor

Konyaaltı Belediyesi Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören öğrenciler çeşitli etkinliklerle bilinçlendiriliyor. Minik öğrencilerin velileri, her hafta öğrencilerle 'Aile Katılımı' etkinliğinde bir araya geliyor. Veliler, miniklere mesleki tecrübe ve birikimlerini anlatarak öğrencilerin sorularını yanıtlıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kreşlerde yaptıkları eğitim çalışmalarıyla minikleri hem bilgilendirdiklerini hem de eğlendirdiklerini söyledi. Başkan Muhittin Böcek, "Aile katılım etkinliğinde veliler günlük yaşamda hangi iş alanında faaliyet gösteriyorlarsa, işleriyle ilgili minik öğrencilerimizi bilgilendiriyor. Bu etkinliklerle eğlenceli dakikalar geçiren öğrencilerimiz, ileriki hayatlarına da ışık olabilecek meslekler hakkında bilgi ediniyor. Velilerimiz de bu etkinlikleri çok seviyor" dedi.

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Aileler öğrencilere mesleklerini anlatıyor
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