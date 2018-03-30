Alanya Çamlıca’ya çok amaçlı salon

Çamlıca Mahallesi'nde 450 metrekare alana çok amaçlı bir salon projesi hazırlayan Alanya Belediyesi, bölgenin tüm sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını bu salonla karşılayacak. Çamlıca Mahallesi'yle birlikte çevre mahallelere de hizmet verecek olan çok amaçlı salon projesinde muhtarlık ofisi, doktor odası, nişan, düğün, toplantı gibi etkinliklerin yapılabileceği 300 kişilik çok amaçlı bir salon, mutfak ve çay ocağı, engelli bay ve bayan wc, yine bay ve bayan mescitleri bulunacak. Ayrıca açık alanda oyun grupları, pergolalı oturma yerleri, otopark alanları yeralacak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "doğu ve batıdaki tüm mahallerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak kültür merkezleri ve çok amaçlı salon projelerimizi de sürdürüyoruz. Toslak Kültür Merkezi ve Düğün Salonu ile Kestel Kültür Merkezi ve Düğün Salonu'nu hizmete açtık. Demirtaş Kültür Merkezi ve Düğün Salonu'nun açılışını da Allah nasip ederse 24 Mart Cumartesi günü yapacağız. Bunların yanısırı Yaylalı ve Çamlıca mahallelerimize çok amaçlı yeni birer salon kazandıracağız. Yine batıda Konaklı Kültür Merkezi ile Güzelbağ ve çevresine hizmet edecek Güney Kültür Merkezi ve Düğün Salonumuz da yolda. Ayrıca mevcut Cuma Pazarı ve Düğün Salonu'nun bulunduğu alana yapılacak yeni Alanya Kapalı Cuma Pazarı ve Alanya Düğün Salonu projemizi hazırladık. Yıl içerisinde ihalesini yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sınır tanımayan hizmet aşkımızla merkez ve kırsaldaki insan odaklı hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.