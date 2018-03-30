ATSO’da 3 aday yarışacak

Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO
) 7 Nisan Cumartesi günü başlayacak seçim maratonunda yarışacak 3 aday renklerini belirledi. Seçimde Davut Çetin
, Ali Bahar
ve Güray Parlak yarışacak. 43 bin 621 üye sayısına sahip ATSO'nun seçiminde, borçları nedeniyle üyelikleri askıda bulunan 12 bin üyenin dışındaki yaklaşık 30 bin üye oy kullanabilecek. Üç aşamalı yapılacak seçimin ilk aşaması 7 Nisan Cumartesi günü, üyelerin 49 meslek komitesinden 269 üye ve bunlar içinden de 110 meclis üyesi seçimiyle başlayacak. 1 HAFTADA BİTİRİLECEK
Seçimin ikinci aşamasında 110 meclis üyesi, ATSO'yu önümüzdeki dört yılda yönetecek yönetim kurulunu seçecek. Bu seçimde ise 11 kişilik yönetim kurulu başkanı ve üyeleri belirlenecek. ATSO seçimlerinin son aşamasında da meclis üyeleri ATSO meclis başkanı ve iki kişiden oluşan divan üyelerini seçecek. 7 Nisan tarihinde başlayacak olan seçim sürecinin bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor. KIRMIZI-BEYAZ-TURKUAZ
Başkan adaylarından Davut Çetin 34'üncü grup olan motorlu taşıt parça ve aksesuarları, bakım ve onarım meslek komitesinden seçime girecek. ATSO Başkanı Davut Çetin ve ekibi 'kırmızı' liste ile yarışacak. turkuaz rengi kullanacak olan Ali Bahar, 2'nci grup hayvancılık ve hayvansal ürünler meslek komitesinden seçime girecek. 37'nci grup restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri meslek komitesinden seçime girecek olan Güray Parlak ve ekibi ise seçim rengini 'beyaz' olarak kararlaştırdı.