Eğitime adanmış bir hayat

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde yaşan Tuncelili hayırsever Seyhan Cengiz Turhan, ömrünü okul yapımını adadı. Daha önce 3 kez okul, laboratuvar ve spor salonu yaptıran Turhan, Manavgat'ta 3 derslikli anaokulu yaptırmak için Antalya
Valiliği'nde protokol imzaladı. DÖRDÜNCÜ TESİS
Manavgat'ın Karacalar Köyü
'ne 2011 yılında 18 derslikli Fatma Pakize Turhan İlköğretim Okulu'nu, 2012 yılında içinde laboratuvar, kütüphane, yemekhane ve katin bulunan 3 derslikli ek bina, 2012 yılında eşi Fatma Temel Turhan adına 12 derslikli Anadolu lisesi, 2016 yılında kendi adına spor salonu ve kantin yaptıran Seyhan Cengiz Turhan, son olarak içinde oyun ve yemek salonu bulunan 3 derslikli bir anaokulu yaptıracak. Hayırsever Turhan, ömrünü eğitime adadığını söyledi. VALİDEN ÖZEL ÇAĞRI
Okul yapımı protokol töreninde konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'da okul yaptırmak isteyen tüm Türkiye'deki hayırseverlere çağrıda bulundu. Vali Karaloğlu, "Derslik açığını kapatabilmek için kamu yatırımlarına, belediyelerin desteğine ve hayırseverlerin bağışlarına ihtiyacımız var" dedi. Töreni, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Milli Eğitim
Müdürü Yüksel Arslan, Manavgat Karacalar Köyü Muhtarı İsmet Tayyar Yılmaz da katıldı.