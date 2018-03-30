Kitap fuarı bugün açılıyor

Antalya
Kepez Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği ve 100'den fazla yayın evi ile tanınmış pek çok yazarın katılacağı Kepez Kitap Fuarı
, bugün saat 14.30'da kapılarını aralıyor. 8 Nisan tarihine kadar açık kalacak olan fuara, 29 bin metrekare kullanım alanı bulunan Mimar Sinan Kongre Merkezi (MSKM) ev sahipliği yapacak. Bu yıl ki teması 'Mimar Sinan' olan Kepez Kitap Fuarı, okuyucuları yayın evleri ve ünlü yazarlarla bir araya getirecek. HEDEF 300 BİN ZİYARETÇİ
10 gün sürecek olan fuara, 300 bine yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin bir teatral gösteriyle Mimar Sinan'ı anlatacakları Kepez Kitap Fuarı'na tüm Antalya
lıların davetli olduğunu söyledi.